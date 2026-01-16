IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Втори заразен с чикунгуня, този път в Пловдив

Болестта я донесла дама от Сейшелите

16.01.2026 | 07:03 ч. Обновена: 16.01.2026 | 07:05 ч. 7
Снимка Пиксабей

Снимка Пиксабей

Случаите на чикунгуня, установени у нас, са два, а не един. Досега не се знаеше за дама от Пловдив, пренесла заразата след екзотична ваканция.  

Единият е доказан лабораторно на 9-ти, а другият на 13 януари - след обяд. Това съобщи за clinica директорът на Националния център по заразни и паразитни болести (НЦЗПБ) проф. Ива Христова.

„И двамата пацинти са били на екскурзия в Сейшелските острови, където са се инфектирали след ужилване от тропически комари", поясни тя и уточни, че досега инфекцията не е срещана у нас повече от десет години.

Пациентът, диагностициран  в началото на месеца, е на 37-години, е бил хоспитализиран в София. Той е бил със силна треска, но вече е добре и е изписан, като се проследява периодично от лекари.

Вторият случай на чикунгуня е при жена на 48 години, която живее в Пловдив. При нея заболяването е протекло по-леко, като не се е наложило лечение в болница. 

И двамата заразени са били с повишена температура и болки в ставите, което е характерно за заболяването.

„Тропическите комари, разнасящи чикунгуня, както и някои други заболявания, изобилстват в Сейшелските острови, както и в цялото южно полукълбо. Там сега е лято и сезонът точно на тези комари", посочи проф. Ива Христова пред колегите.

Ако чикунгунята не се установи навреме и не започне лечение веднага, тя може да доведе до тежък артрит на ставите.

Специфична терапия за нея няма, тя е симптоматика. По думите на проф. Христова обаче, когато тя започне навреме, тежки увреждания в организма не настъпват. Clinica припомни, че според годишния доклад на Европейските центрове за превенция и контрол в огнища на заразата през лятото на 2025 г. имаше във Франция и Италия, където случаите наброяваха съответно 788 и 384. В първата седмица от новата 2026 година нито една страна на континента не съобщава за наличие на заразата. 

Сезонните метеорологични условия за векторно предаване в момента са неблагоприятни в повечето части на континентална Европа и е малко вероятно да се появят нови случаи в резултат на векторно предаване, увериха тогава от ECDC. Иначе казано, заразата е опасна за разнасяне през топлите месеци, когато комарите край реките на Европа и България се развихрят. /Марица

