Задържан е нападателят над фелшер в Спешна помощ в Павликени

Задържан е мъжът, нанесъл побой на медицински специалист от Спешна помощ в Павликени, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Разследването по досъдебно производство за отправена закана за убийство и за причинена лека телесна повреда на медицински специалист при изпълнение на службата му се води от Районната прокуратура във Велико Търново.

Вчера около 2:00 през нощта медицинският фелдшер - Григор Караиванов, при Филиала за спешна медицинска помощ (ФСМП)-Павликени, посетил адрес след подаден сигнал в село Върбовка, за мъж с наранен крак след падане. Докато извършвал прегледа, друго присъстващо лице - Н.Н., нанесло три удара с юмрук в областта на гърдите на медицинския фелдшер и му отправило закана с убийство.

По случая в Районното управление в Павликени е започнато досъдебно производство. В хода на разследването са разпитани свидетели, извършено е освидетелстване на пострадалия, назначена е съдебно-медицинска експертиза.

Извършителят е установен и задържан за срок до 24 часа. Предстои той да бъде привлечен в качеството на обвиняем и да му бъде взета мярка за неотклонение „задържане под стража“.