Надежда Йорданова отрече да има връзки със Сорос

Ще настояваме правна комисия да разгледа предложената от нас декларация на 51 НС, с която се настоява ВСС да изпълни Закона за съдебната власт и незабавно да избере нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Борислав Сарафов незабавно да напусне кабинета на главния прокурор. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова, предаде репортер на БГНЕС.

Йорданова заяви, че всеки един факт от нейната биография е проверен и твърденията за свързаност с неправителствени организации, финансирани от Джордж Сорос за промяна на българската съдебна система, са инсинуация.