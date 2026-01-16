IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Надежда Йорданова отрече да има връзки със Сорос

ДБ искат Сарафов незабавно да напусне кабинета на главния прокурор

16.01.2026 | 12:19 ч. 16
Снимка: БГНЕС

Ще настояваме правна комисия да разгледа предложената от нас декларация на 51 НС, с която се настоява ВСС да изпълни Закона за съдебната власт и незабавно да избере нов временно изпълняващ функциите главен прокурор. Борислав Сарафов незабавно да напусне кабинета на главния прокурор. Това заяви депутатът от ПП-ДБ Надежда Йорданова, предаде репортер на БГНЕС.

Йорданова заяви, че всеки един факт от нейната биография е проверен и твърденията за свързаност с неправителствени организации, финансирани от Джордж Сорос за промяна на българската съдебна система, са инсинуация.

 

 

