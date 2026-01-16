РИОСВ спря ПДЧ производството на ''Кроношпан"

Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Велико Търново спира производствената дейност на линия за ПДЧ на "Кроношпан", съобщиха от Министерството на околната среда и водите.

Това е принудителна административна мярка спрямо Кроношпан България, с която се спира производствената дейност на линия за производство на плочи от дървесни частици (ПДЧ) на площадката на дружеството във Велико Търново.

Мярката е наложена след извънредна проверка на 15 януари 2026 г. във връзка с постъпили сигнали от граждани за задимяване и разпространение на интензивни миризми на дървесина и лепила в жилищни райони на града. Със заповедта се спира производствената дейност на линия за ПДЧ, включваща сушилня, съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 45 MW и съоръжение за топъл въздух с топлинна мощност 3 MW.

Мярката влиза в сила от датата на връчване на заповедта и ще се прилага до привеждане на инсталацията в пълно съответствие с изискванията на Комплексното разрешително (№ 570-Н0/2018 г.). Като основание за нея се посочва, че е установено неизпълнение на Условие 9.4.1 от комплексното разрешително, според което всички дейности на площадката следва да се извършват по начин, недопускащ разпространение на миризми извън границите на производствената площадка.

По време на обходите в кварталите „Бузлуджа“ и „Чолаковци“ във Велико Търново, както и по редица улици в града, е констатирано наличие на специфична миризма на дървесина, характерна за производството на дървесни плоскости, наличие на мъгла със синкав, лазурен оттенък, въпреки ясно и слънчево време.

Според експертните констатации единственият възможен източник на тези въздействия е дейността на инсталацията за производство на ПДЧ на дружеството.

РИОСВ – Велико Търново посочва, че подобни нарушения на същото условие от комплексното разрешително са констатирани и през декември 2025 г., както и в предходни периоди. През 2024 г. и 2025 г. на дружеството са съставени множество актове за административни нарушения, а броят на подадените сигнали от граждани се е увеличил значително, включително над 430 сигнала през 2025 година.

От завода излязоха с декларация, че мярката е незаконна и ще я обжалват.

„Възраждане“ също излезе с декларация

МОСВ съобщи на официалната си страница новина, която считаме за изключително важна - МОСВ чрез РИОСВ във Велико Търново наложи принудителна административна мярка „пломбиране“ на дървообработващото предприятие „Кроношпан“ във Велико Търново, каза Ангел Янчев от "Възраждане". По думите му това е най-тежката административна санкция, която законодателството в областта на екологията и здравеопазването предвижда. И до нея се стигна по един дълъг път, напомни депутатът. Янчев направи ретроспекция за дейността на предприятието.

"Кроношпан", освен във Велико Търново, има предприятие и в Бургас, но там гражданското общество още преди години направи така, че то да не представлява, поне не съществен проблем, за чистотата на въздуха, шума, здравето на хората. От десетина години насам проблемът със замърсяването, който „Кроношпан“ създава, се прехвърли във Велико Търново, независимо че РИОСВ беше против, както и Общинският съвет в града, посочи Янчев. С конкретно разрешително от ИА „Околна среда“ по времето на управлението на Бойко Борисов и т.нар. патриоти беше дадено разрешение това предприятие с клас А на инвеститор да започне през 2018 г. своята дейност в града, припомниха от "Възраждане". Оттогава до днес не са преставали сигналите, жалбите, които жителите на града да подават срещу фирмата. Всички екологични власти до момента, нито един министър на околната среда до ден днешен, не смееха да направят това, което чудесно знаеха, че трябва да стане в този случай, отбеляза Янчев. Направи го Манол Генов и поздравления за него, че имаше мъжество, което нито един друг министър на околната среда нямаше по отношение на този огромен замърсител. Направи го формално и директорът на РИОСВ – Велико Търново, подчерта Янчев.

Той напомни, че „Кроношпан“ е посочен като един от основните проблеми в програмата на „Възраждане“ още от 2022 г. за областта. От една година насам чрез парламентарния контрол поставях въпроса с факти, изтъкна депутатът

По думите му днешното решение е победа за великотърновци.