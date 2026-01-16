IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 81

Протест в София: Всеки ден животните са избивани и газени

СГС заседава по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев

16.01.2026 | 15:44 ч. 3

Софийският градски съд заседава по делото срещу Габриела Сашова и Красимир Георгиев, обвинени за престъпления срещу животни, извършени с особена жестокост. 

Двамата бяха арестувани през март миналата година и оттогава са в ареста. През ноември Окръжната прокуратура в Перник внесе в съда и обвинителния акт. 

Те ще отговарят пред Темида, защото са заснемали видеоклипове с мъчения над животни, които след това продавали в интернет. 

Свързани статии

Грози ги затвор от осем години.

Пред сградата на съда защитници на животни се събраха на протест с настояване за максимално строги присъди.

"Тук сме, защото в България винаги, масово, всеки ден се избиват животни. Дали ще бъдат сгазени, или убити по този садистичен начин", каза протестиращ пред Bulgaria ON AIR.

"Надяваме се да има поне по-висока присъда от това, което е било до момента. Специално за този случай става въпрос за много продължителни издевателства върху животни, от които са печелени пари и не са изолиран случай. Ако сега не си получат заслуженото, може би други хора биха последвали техния лош пример", обясни протестиращата Валерия Георгиева.

"Хората да подават правилно сигнали, за да оставят следа и да има реален процес", призова друг защитник на животните.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

СГС животни протест Bulgaria ON AIR
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem