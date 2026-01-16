БДЖ осигурява допълнителни места заради фестивала "Сурва" в Перник

За да гарантира удобното и безпроблемно придвижване на своите клиенти, националният железопътен превозвач осигурява допълнителни влакове, които ще пътуват между София и Перник. Така желаещите да посетят фестивала ще имат възможност да избират измежду над 20 влака на ден в посока, съобщиха от БДЖ.

С двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси извънредно ще се движат следните четири влака, които по разписание пътуват само в делнични дни:

Крайградският пътнически влак № 50273 от София за Перник, който заминава от Централна гара София в 11:35 ч. и пристига в Перник в 12:30 ч.;

Крайградският пътнически влак № 50270 от Перник за София, който тръгва от Перник в 12:35 ч. и пристига в София в 13:31 ч.;

Крайградският пътнически влак № 50275 от София за Перник, който заминава от Централна гара София в 13:45 ч. и пристига в Перник в 14:42 ч.;

Крайградският пътнически влак № 50272 от Перник за София, който потегля от Перник в 14:45 ч. и пристига в София в 15:40 ч.

С допълнителни места към съставите си ще пътуват:

Бързият влак № 5610 от Петрич за София, който заминава от Перник в 09:34 ч. и пристига в София в 10:18 ч., ще пътува с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5611 от София за Петрич, който заминава от Централна гара София в 07:30 ч. и пристига в Перник в 08:31 ч., ще пътува с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5612 от Петрич за София, който тръгва от Перник в 14:14 ч. и пристига в София в 14:53 ч., ще се движи с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5613 от София за Петрич, който потегля от София в 12:35 ч. и пристига в Перник в 13:20 ч., ще се движи с композиция в състав от пет вагона, вместо с електрическа мотриса;

Бързият влак № 5614 от Петрич за София, който тръгва от Перник в 17:06 ч. и пристига в София в 18:03 ч., ще се движи с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5615 от София за Петрич, който тръгва от София в 16:30 ч. и пристига в Перник в 17:15 ч., ще се движи с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5617 от София за Благоевград, който тръгва от София в 18:07 ч. и пристига в Перник в 19:01 ч., ще се движи с един допълнителен вагон към редовната си композиция;

Бързият влак № 5616 от Петрич за София, който тръгва от Перник в 21:16 ч. и пристига в София в 22:05 ч., ще се движи с композиция в състав от пет вагона, вместо с електрическа мотриса;

Бързият влак № 6621 от София за Кюстендил, който потегля от София в 08:15 ч. и пристига в Перник в 09:11 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет от две дизелови мотриси;

Бързият влак № 6622 от Кюстендил за София, който потегля от Перник в 20:22 ч. и пристига в София в 21:11 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет от две дизелови мотриси;

Пътническият влак № 50110 от Благоевград за София, който потегля от Перник в 11:41 ч. и пристига в София в 12:34 ч., ще се движи с тройно увеличен капацитет от три електрически мотриси;

Пътническият влак № 50112 от Благоевград за София, който потегля от Перник в 16:16 ч. и пристига в София в 17:08 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси;

Пътническият влак № 50113 от София за Благоевград, който заминава от София в 10:20 ч. и пристига в Перник в 11:11 ч., ще се движи с тройно увеличен капацитет от три електрически мотриси;

Крайградският пътнически влак № 50203 от София за Перник, който потегля от Централна гара София в 09:10 ч. и пристига в Перник в 10:18 ч., ще пътува с двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси;

Крайградският пътнически влак № 50205 от София за Радомир, който потегля от София в 15:50 ч. и пристига в Перник в 16:47 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси;

Крайградският пътнически влак № 50208 от Перник за София, който тръгва от Перник в 10:35 ч. и пристига в София в 11:32 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет в състав от две електрически мотриси;

Крайградският пътнически влак № 50210 от Радомир за София, който тръгва от Перник в 17:49 ч. и пристига в София в 18:45 ч., ще пътува с двойно увеличен капацитет от две електрически мотриси;

Крайградският пътнически влак № 50231 от София за Дупница, който заминава от Централна гара София в 14:40 ч. и пристига в Перник в 15:33 ч., ще се движи с двойно увеличен капацитет в състав от две електрически мотриси.

Цената на билет за пътуване от София до Перник е 1.43 евро (2.80 лв). Притежателите на железопътни карти ползват намаление от крайната цена, като за тези клиенти билетът за пътуване с пътнически влак е на стойност 0.82 евро (1.60 лв.). „БДЖ - Пътнически превози” ЕООД предлага и еднодневни карти за неограничено пътуване между София и Перник. Цената на картата е 2.56 евро (5 лв.).

Призоваваме пътуващите за празника в град Перник да се снабдят предварително с превозни документи. След изчерпване на капацитета на влаковете продажбите ще се преустановяват, както на билетни каси, така и онлайн.

Клиентите на БДЖ могат да получат подробна информация за разписанията на влаковете от служителите на гишетата „Информация” и билетните каси в железопътните гари и бюра в страната или на националния информационен телефон 02/931 11 11.