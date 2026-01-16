Капанът "Домова книга" щракна, да му мисли Радев

Ограниченият избор от кандидати от "Домовата книга" за служебен премиер поставят президента Ръмен Радев в изключително ограничена и конфликтна ситуация.

Поправките в Конституцията създадоха институционален хаос и ограничиха възможността за нормално функциониране на служебната власт, заяви пред Bulgaria ON AIR конституционалистът доц. Борислав Цеков.

"Най-накрая се случва това, за което предупреждавахме прословутото конституционно мнозинство, което съчини тези калпави поправки, а именно - че те зануляват на практика смисъла на служебното правителство, като връзват ръцете на президента. Да, президентът заслужаваше определени корективи за поведението си през последните години, включително и на конституционно ниво, но те не са това, което приеха", посочи доц. Цеков.

Той подчерта, че философията на служебния кабинет е той да бъде максимално дистанциран от текущите политически борби. Именно този принцип, по думите му, е бил нарушен чрез новия механизъм за избор на служебен премиер.

Според конституционалиста евентуално назначение на политически обвързана фигура като служебен министър-председател носи сериозен риск от нови конфликти и оспорване на легитимността на кабинета.

"Назначаването на Гюров, макар и формално да няма юридическа пречка, все пак неговият професионален интегритет е оспорен. Той е ярка партийна фигура и това означава потенциал за нов политически конфликт, за оспорване на легитимността на служебното правителство и за ненужно напрежение, вместо кабинетът да се съсредоточи върху основната си задача - организирането на честни и свободни избори", каза доц. Цеков.

Доц. Цеков остро разкритикува и честите промени в изборното законодателство непосредствено преди вот, както и дебата за машинното гласуване.

Според него изборите не се гарантират от технологии, а от добра организация, обучение на изборната администрация и ефективно гражданско наблюдение.

Вижте целия разговор във видеото