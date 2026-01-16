Борисов: Искаха незабавни избори, ние им ги дадохме

Поредната спирка на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов е Велико Търново. С него този път бяха премиерът в оставка Росен Желязков и министърът на енергетиката Жечо Станков.

"Партията не мисли за нищо друго, освен за това да направи живота на българите по-добър. И това е основното ни предимство пред всички други. За 1 година изпълнихме всичките си цели", каза лидерът на ГЕРБ.

"Искаха незабавни избори, ние им ги дадохме. Какво ни предлагат освен техните амбиции да имат репресивните органи?", попита Борисов.

"Румен Радев не казва, че е срещу еврото, за да може, когато започнат да идват ползите от еврозоната, да каже, че той никога не е бил против. Радев 10 години ползва президентството, за да си направи партия", коментира още той, като заяви, че е разочарован, че президентството е използвано за нечестна политическа кампания. "Радев излиза като тези часовници с кукувичката - ку - ку - ку - ку."

"Когато внесохме конвергентният доклад за еврото, рискът беше чудовищен за ГЕРБ. Всички излязоха да казват колко са против еврото. И Радев, и "Възраждане" и ПП-ДБ, които са лицемери, хем са "за" да влезем в еврозоната, хем внасят вот на недоверие. Как без правителство ще влезем в еврозоната. Представете си реакцията на Румен Радев, ако Румъния беше влязла в еврозоната, а България беше останала отстрани?", попита Борисов.

Днес SOFIX е с 15% ръст. На световните фондови борси България свети положително. ПП-ДБ нямат друг довод освен "мафия" и "мутри", защото с нищо друго не могат да се похвалят. Всички в ГЕРБ трябва да са с високо вдигната глава, защото всичко хубаво в държавата е благодарение на нас, допълни той.

"Във Велико Търново тон боклук струва 112 лева, а в София - 285 лв. Дори да му гласуват оставката на Васил Терзиев, то ГЕРБ ще гласува до последно да стои на поста си, за да се види как управляват кметовете на ГЕРБ и как управляват кметовете на ППДБ и "Спаси София". Терзиев е пълен провал и това е видно, коментира Бойко Борисов.

"Има няколко основни неща, с които ГЕРБ може да се похвали: Справянето с нелегалната миграция, "Зелената сделка"- запазването на работните места."

"Единственото, което ще ме разочарова, е че толкова време президентската институция се ползва за нечестна политическа кампания. Той има запазено място в медиите и излиза като кукувицата от часовника. Чухте ли да каже нещо за боклука в София и за любимия му кмет? Там връзката е Държавна сигурност", коментира Борисов.

И обяви: Новата цел - модернизация на страната. Според него имаме един от най-мощните изкуствени интелекти в Европа.