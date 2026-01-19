Думите на 2025 година: Евро, безобразие и протест

Евро с 42,5 процента, безобразие – с 32,8, и протест – с 25,1 на сто от гласовете са знаковите думи за 2025 г., за България. Това показва вотът на хората в традиционното проучване „Думи на годината с „Как се пише?“.

На четвърта позиция, на половин процент от протест, е волейбол, а на следващите места се нареждат мършляк, джен зи, когато па-, главно Д, бюджет и локали.

Някои от думите са части от по-големи изрази, които лесно се подразбират – „Кой разпореди това безобразие?“, „държава с главно Д“ и др.

Инициативата за пета поредна година откроява най-важните теми за изминалите 12 месеца през употребата на думите както сред хората, така и в медиите. Във финалната анкета всеки можеше да гласува за три думи и изрази, които са белязали 2025 г., а медийният анализ отново е предоставен от системата за глобален медиен мониторинг Sensika.

Неизненадващо думата, която е отбелязана и в двете класации, е евро, коментират инициаторите на проекта.

В журито за 2025 г. освен д-р Павлина Върбанова – създател на платформата „Как се пише?“, са също доц. Георги Лозанов, Веселина Седларска, Доротея Николова и д-р Иван Ланджев – поет и есеист, припомня БТА.

Най-споменавани личности

За трети път се представя и класация на най-споменаваните личности в медиите.

На първо място е Доналд Тръмп, следван от Владимир Путин, Володимир Зеленски, Бойко Борисов и Делян Пеевски, които имат сходни резултати, Румен Радев, Росен Желязков, Асен Василев, Илън Мъск, Кирил Петков, Васил Терзиев, Еманюел Макрон, Благомир Коцев, Джо Байдън, Даниел Митов, Ахмед Доган, Костадин Костадинов, Борислав Сарафов, Борислав Гуцанов, Ивайло Мирчев.

„Прави впечатление, че всички в топ 20 на най-споменаваните личности са политици. Споменаванията на Доналд Тръмп са нараснали повече от три пъти от миналата годината, когато той за първи път изпревари Бойко Борисов. В класацията тази година влиза и варненският кмет Благомир Коцев“, коментират от „Как се пише?“.