С 20% са се увеличили наемите в Бургас, варират между 500 и 750€

Средно с 15–20% са се увеличили наемите в Бургас от декември миналата година. Двустаен апартамент от 65–70 квадрата в едни от най-добрите квартали на града – „Възраждане“ и „Братя Миладинови“ – вече се отдава за 500 евро, докато преди това цената бе около 409 евро на месец.

Подобни цени се наблюдават и в комплекс „Лазур“, който е най-предпочитан от туристи и гости на града през лятото заради близостта си до морето и Морската градина. В центъра двустайните апартаменти с площ до 75 квадрата също са поскъпнали с около 20% в сравнение с миналата година. Поскъпването на повечето места е в рамките на 100 евро.

Значително по-евтино е в най-големия бургаски комплекс - жк „Меден рудник“, където за двустаен апартамент наемателят плаща между 300 и 400 евро месечно.

В най-оживената зона на жк „Славейков“ наемите варират между 500 и 750 евро. В оферта за 550 евро се посочва, че апартаментът е близо до мол „Галерия“, плувен комплекс, магазини и градски транспорт. Изрично е отбелязано, че не се допускат домашни любимци и жилището се отдава дългосрочно. Най-скъпата оферта в района е 765 евро, като включва и паркинг пред блока.

Според справки търсенето през януари, в пика на зимата, не е голямо, за разлика от предлагането, пише "Труд".

„С влизането на еврото наемодателите вдигат цените, но те се определят спрямо доходите на гражданите. Мисля, че в крайна сметка договорите ще се сключват на по-ниски цени, близки до досегашните. В момента това е проба дали има възможност за повишаване, но едва ли ще се случи реално“, коментира бургаският брокер Живко Иванов.

При продажбите ситуацията е различна. В центъра на града няма ново строителство. В новите комплекси „Хоризонт“ и „Мадика“ поскъпването е 10–15%, но продажбите са в застой. „Има запитвания, но реални сделки почти няма“, допълни Живко Иванов и уточни, че се очаква раздвижване на имотния пазар през пролетта.

В кварталите „Банево“, „Крайморие“ и Маринка се строят къщи, които се продават на добри цени и почти се изравняват с цената на голям тристаен апартамент във вътрешните части на града.