IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 64

Бащата на Сияна пита: Да участваме ли на изборите като партия?

Николай Попов се оплака от налагана над него цензура

19.01.2026 | 14:35 ч. 26
БГНЕС

БГНЕС

Николай Попов, бащата на Сияна, съобщи, че все по-често му се задава въпрос дали тази пролет ще участва в предсрочните избори с граждански проект, но за “реален натиск и промяна върху политиците е нужно повече от думи и публикации”.

“Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък”, написа във Фейсбук Попов и добави, че над него е наложена цензура и единствено в профила си може да говори свободно.

“Само за последните два дни публикациите ми тук са достигнали близо 4,5 милиона прочитания. Това е огромна аудитория. Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора”, каза Попов и попита последователите си:

Свързани статии

“Да останем гражданска платформа за натиск или да направим следващата крачка? Да участваме ли на изборите тази пролет като нова гражданска формация?“.

Попов добавя: “Държа да се знае, че не желая да получавам никакви облаги от тази си дейност.
Напротив ще продължа да дарявам при всяка възможност”.

 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Николай Попов бащата на Сияна гражданска формация цензура избори
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem