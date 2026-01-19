Бащата на Сияна пита: Да участваме ли на изборите като партия?

Николай Попов, бащата на Сияна, съобщи, че все по-често му се задава въпрос дали тази пролет ще участва в предсрочните избори с граждански проект, но за “реален натиск и промяна върху политиците е нужно повече от думи и публикации”.
“Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък”, написа във Фейсбук Попов и добави, че над него е наложена цензура и единствено в профила си може да говори свободно.
“Само за последните два дни публикациите ми тук са достигнали близо 4,5 милиона прочитания. Това е огромна аудитория. Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора”, каза Попов и попита последователите си:
“Да останем гражданска платформа за натиск или да направим следващата крачка? Да участваме ли на изборите тази пролет като нова гражданска формация?“.
Попов добавя: “Държа да се знае, че не желая да получавам никакви облаги от тази си дейност.
Напротив ще продължа да дарявам при всяка възможност”.
Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.