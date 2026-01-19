Бащата на Сияна пита: Да участваме ли на изборите като партия?

Николай Попов, бащата на Сияна, съобщи, че все по-често му се задава въпрос дали тази пролет ще участва в предсрочните избори с граждански проект, но за “реален натиск и промяна върху политиците е нужно повече от думи и публикации”.

“Вие сте хората, които трябва да решат как да продължим оттук нататък”, написа във Фейсбук Попов и добави, че над него е наложена цензура и единствено в профила си може да говори свободно.

“Само за последните два дни публикациите ми тук са достигнали близо 4,5 милиона прочитания. Това е огромна аудитория. Към този момент разполагам с достатъчно добър екип – млади, почтени и същевременно опитни хора”, каза Попов и попита последователите си:

“Да останем гражданска платформа за натиск или да направим следващата крачка? Да участваме ли на изборите тази пролет като нова гражданска формация?“.

Попов добавя: “Държа да се знае, че не желая да получавам никакви облаги от тази си дейност.

Напротив ще продължа да дарявам при всяка възможност”.