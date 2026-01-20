IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 35

Мощна магнитна буря разкраси небето над България СНИМКИ

Защо у нас се виждат само червените цветове?

20.01.2026 | 09:10 ч. Обновена: 20.01.2026 | 09:31 ч. 4

Снимка: Facebook/MeteoBalkans

Снимка: Facebook/MeteoBalkans

1 / 6

Мощна магнитна буря разкраси небето над Европа, включително и България. 

Силната слънчева буря предизвика полярно сияние, което достигна необичайно ниски географски ширини. 

За разлика от Северна Европа, където небето грейна в характерното наситено зелено, над България явлението се прояви предимно в червения спектър. Това се дължи на височината и състава на атмосферата, в която слънчевите частици взаимодействат с кислорода.

Червеният цвят се получава при взаимодействие на слънчевия вятър с кислородните атоми на много голяма височина (над 240 км), докато зеленият цвят, видим в полярните зони, се образува на по-ниска височина (между 100 и 240 км). Тъй като България е далеч от полюса, ние виждаме само най-високата, "червена" част на сиянието.

В северните страни гледката бе значително по-ярка и разноцветна. "Най-впечатляващо обаче е било небето над северноевропейските страни", отбелязва NOVA. В Алпите, например над връх Матерхорн, сиянието също е било ясно видимо, комбинирайки различни спектрални цветове.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

северно сияние магнитна буря слънчево изригване
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem