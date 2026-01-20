IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пак аварии, части от София са без парно и топла вода

Топлоподаването в бл. 523 в ж.к "Младост 1" ще бъде възстановено утре

20.01.2026 | 10:37 ч. 14
Поредни аварии оставиха части от столицата без парно и топла вода в мразовития ден, показва справка с интернет страницата на "Топлофикация-София". 

От тази сутрин засегнати са живущите на блок 523 в ж.к "Младост 1". Очакваното възстановяване на топлоподаването е насрочено за 22 януари. 

На 21 януари се очаква да бъдат пуснати парното и топлата вода в блок 43-44 в ж.к. "Дианабад". Там топлоподаването е спряно на 19 януари, а в понеделник отново поради авария е прекъснато топлоподаването и в блок 129 в ж.к. "Гео Милев", като очакванията са, че то ще бъде възстановено днес в 17 часа. 

Авариите трябва да бъдат отстранени днес и да бъдат пуснати парното и топлата вода и в блок 45, блок 28, блок.29, ул."А.П.Чехов" №64,66,68, ул."Райко Алексиев" блок 103 в ж.к. "Изток" и детска градина 117 в "Младост 1". / БТА

аварии Топлофикация-София топла вода парно столични квартали
