Сигнал от Helpbook: Таван в столично училище пада върху чиновете преди първия час

В платформата на Helpbook.info получихме притеснителен сигнал относно състоянието на сградата на столично училище:

„През октомври месец 2025 г. учениците от 10 "а" клас бяха преместени да учат в салона, защото в училището се появи пукнатина, а класната стая се намира в опасното крило.

Вчера родителите получихме информация от децата, че таванът в салона, където учат, се е срутил върху чиновете. Паднали са стъкла и строителни материали малко преди учениците да влязат в първия час.

Получихме съобщение от директора, че няма пряка опасност за децата.

Много от родителите не вярват на това и се притесняват за децата, когато са в училище, след тази поредица от спукване на сградата и срутване на таван. Родителите благодарят на съдбата, че децата не са били в момента на срутването в учебен час. Моля да бъде направена проверка и да се осигури безопасна среда за учебния процес.“ (целият сигнал - тук)

Писаха ни за опасна дупка, замаскирана с ръждива изгнила решетка точно пред входа на детска градина. „Моля за съдействие, защото ежедневно коли пропадат, буквално може да се среже гумата и да се случат и други неприятни неща, като някое дете/възрастен да си счупи крак, например.“ (целият сигнал - тук)

Сигнализираха ни за половинчато извършен ремонт на тротоари в район „Илинден“: „Не е довършено полагането на асфалт между бордюрите и асфалта на обособения паркинг пред блока, така се е образувала фуга, която е предпоставка за инциденти с пешеходци. Тежката техника, използвана за ремонта, наруши асфалтовата настилка на паркинга, образуваха се огромни дупки и много кал, защото вече няма асфалт. Също така работниците, които работеха, запълниха образувалата се голяма дупка в средата на паркинга със старите плочки от тротоара.“ (целият сигнал - тук)

В случай, че забележите около мястото, където живеете или преминавате нередности от всякакъв характер, можете да подадете сигнал в платформата на Helpbook.info. Ще е от полза да направите снимки и да отбележете точното местоположение или района на нарушението. Не се колебайте да подадете сигнал - направете го онлайн в HelpBook.info. Платформата на Investor Media Group ще ви даде възможност не само да придадете гласност на проблема, но и да изпратите сигнал до отговорните институции.