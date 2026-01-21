“Възраждане”: Мнозинството прави манипулации в ИК на среднощно заседание

Депутатът от “Възраждане” Цвета Рангелова коментира промените в Изборния кодекс и проточилото се среднощно заседание на управляващото мнозинство. По думите на Рангелова основната цел е да се направи подмяна на вота, изборни манипулации и служебно печелене на изборите”.

"В продължение на 3 почти денонощни заседания на Правната комисия се разгледа доклад за второ гласуване на законопроекти, внесени през 2024 година. До преди дни тези доклади седяха на трупчета", обясни Рангелова.

По думите ѝ са се появили 100 параграфа предложения, внесени от анонимна работна група. Опозиционните партии са попитали кои са вносителите, по-късно е станало ясно, че работната група е била в тесен кръг от представители на управляващото мнозинство.

"Сред народните представители, членове на правната комисия, нито един представител на тези партии ГЕРБ, ИТН, БСП, не се разпозна като автор на тези предложения, не отговори на нито един въпрос", каза Рангелова и добави, че вече имаме нов Изборен кодекс, който няма автор.

“Никой от народните представители не заяви, че е автор на което и да е било предложение. Имаме сканиращи устройства, с които ще гласуваме, без никой да ги е виждал. Приеха се скандални предложения, ще се гласуват избирателни списъци, които ще използват данните от НСИ", каза още депутатът от “Възраждане”.