Путин: Ситуацията в света се усложни, включително край границите ни

Руският президент предупреди за нови огнища на нестабилност край границите на страните от ОНД

26.05.2026 | 10:50 ч. 35
Снимка:БГНЕС/EPA

Ситуацията в света значително се усложни, а нови огнища на нестабилност се появиха, включително в близост до границите на страните от ОНД. Това се казва в обръщението на президента на РФ Владимир Путин към участниците в 58-ото заседание на Съвета на ръководителите на органите за сигурност и специалните служби на страните от ОНД.

"Днес военно-политическата ситуация в света значително се усложни. Сериозна криза обхвана Близкия изток. Появиха се нови огнища на нестабилност, включително в близост до нашите граници. В тази връзка е важно максимално да се използват аналитичните, кадровите, оперативните и техническите възможности на вашите структури за надеждната защита на цялата Общност от потенциални вътрешни и външни заплахи, редовно да се обменя информация и да се изработват единни подходи при решаването на общите задачи", заяви руският държавен глава.

Путин отбеляза, че на заседанието предстои подробно обсъждане на широк кръг професионални въпроси. Сред тях са по-ефективното противодействие на тероризма и екстремизма, транснационалната организирана престъпност, киберпрестъпленията и други системни заплахи за сигурността.

"Убеден съм, че резултатите от заседанието ще допринесат за осигуряването на безопасното и стабилно развитие на нашите страни и народи. Желая ви ползотворна работа и успехи", заключи президентът на Русия.

