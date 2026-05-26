Приходите от туризъм в Гърция скочили с 64,3% в сравнение с 2025 г.

Броят на туристите, посетили Гърция през първото тримесечие на 2026 г., надхвърли 3,4 милиона, което е увеличение с 28,3% в сравнение със съответния период на 2025 г., предаде кореспондентът на Bulgaria ON AIR в Гърция - Силвия Станчева.

Според данни на Банката на Гърция, това развитие е довело до увеличение на приходите от туризъм с 64,3% в сравнение със съответния период на 2025 г., достигайки 1,676 милиарда евро.

По-конкретно, увеличението на приходите се дължи на увеличението както на събиранията от резиденти на страните от ЕС с 66,4%, което възлиза на 825,2 милиона евро, така и на събиранията от резиденти на други страни с 65,2%, което възлиза на 824,2 милиона евро.

Събиранията от резиденти на страните от Еврозоната възлизат на 709,3 милиона евро, което е увеличение с 64,6%, докато събиранията от резиденти на страните от ЕС извън еврозоната също са се увеличили със 78%, достигайки 116 милиона евро.

По-специално, постъпленията от Германия са се увеличили с 6,6% до 122,5 милиона евро, както и постъпленията от Франция, които са се увеличили с 39,1% до 45,2 милиона евро. Постъпленията от Италия са били с 66,5% по-високи, достигайки 113,8 милиона евро.

Сред другите страни постъпленията от Обединеното кралство са отбелязали значително увеличение, достигайки 213,3 милиона евро, докато постъпленията от САЩ също са се увеличили с 6% до 172,5 милиона евро.

Входящият туристически трафик от страните от ЕС възлиза на 1,785 милиона пътници, което показва увеличение от 51,5% в сравнение със съответния период на 2025 г., докато туристическият трафик от други страни се е увеличил с 26,2% и е възлязъл на 1,615 милиона пътници.

Туристическият трафик от страните от Еврозоната е отбелязал увеличение от 43,9%, докато туристическият трафик от страните от ЕС-27 извън Еврозоната е с 94,4%.

По-специално, пътуванията от Германия са се увеличили с 21,6% до 297,3 хиляди пътници, както и тези от Франция, които са се увеличили с 27,6% до 77,4 хиляди пътници.

Пътуването от Италия също се е увеличило с 25,0% до 159,6 хиляди пътници. Що се отнася до другите страни, пътуванията от Обединеното кралство са се увеличили с 49,3% до 250,0 хиляди пътници, докато тези от Съединените щати намаляха с 8,6% до 172,5 хиляди пътници.