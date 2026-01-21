Къмпинг "Градина" обявява ранни записвания с отстъпки до 20% през януари

Макар зимата все още да държи температурите ниски, мислите на мнозина от нас вече са насочени към лятото, морските вълни и златния пясък. Слънцето изгрява все по-рано, а един от най-красивите заливи на българското Черноморие, разположен между Созопол и Черноморец, очаква стъпките на посетителите си през предстоящия летен сезон. На брега на морето в залива са сгушени и модерните бунгала на Къмпинг „Градина“, които предлагат много комфорт, уют и съвременни удобства с гледка към плажа и шума на вълните.

Къмпинг „Градина“ стартира кампания за ранни записвания за лято 2026 г., валидна до 31 януари, която дава възможност за спестяване до 20% от стандартните цени за настаняване. Инициативата е насочена към всички, които планират своята морска почивка предварително и искат да си осигурят предпочитано място за летен отдих на по-изгодна цена.

Отстъпките от редовните цени за сезон лято 2026 г. са както следва:

– 20% намаление за резервации в бунгала тип Garden View и Garden View Deluxe;

– 15% отстъпка за настаняване в бунгала тип Sea View. Промоцията не важи за бунгала от категория Sea View Deluxe.

Официалното откриване на новия сезон е планирано за 1 май 2026 г., като Къмпинг „Градина“ ще посреща гости до края на септември. Със своята локация, модерна база и спокойна атмосфера къмпингът остава предпочитана дестинация за лятна почивка край морето на няколко поколения българи.