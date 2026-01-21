IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 33

Къмпинг "Градина" обявява ранни записвания с отстъпки до 20% през януари

Официалното откриване на новия сезон е планирано за 1 май 2026 г.

21.01.2026 | 10:15 ч.
Къмпинг "Градина"

Къмпинг "Градина"

Макар зимата все още да държи температурите ниски, мислите на мнозина от нас вече са насочени към лятото, морските вълни и златния пясък. Слънцето изгрява все по-рано, а един от най-красивите заливи на българското Черноморие, разположен между Созопол и Черноморец, очаква стъпките на посетителите си през предстоящия летен сезон. На брега на морето в залива са сгушени и модерните бунгала на Къмпинг „Градина“, които предлагат много  комфорт, уют и съвременни удобства с гледка към плажа и шума на вълните.

Къмпинг „Градина“ стартира кампания за ранни записвания за лято 2026 г., валидна до 31 януари, която дава възможност за спестяване до 20% от стандартните цени за настаняване. Инициативата е насочена към всички, които планират своята морска почивка предварително и искат да си осигурят предпочитано място за летен отдих на по-изгодна цена.

Отстъпките от редовните цени за сезон лято 2026 г. са както следва:

– 20% намаление за резервации в бунгала тип Garden View и Garden View Deluxe;
– 15% отстъпка за настаняване в бунгала тип Sea View. Промоцията не важи за бунгала от категория Sea View Deluxe.

Официалното откриване на новия сезон е планирано за 1 май 2026 г., като Къмпинг „Градина“ ще посреща гости до края на септември. Със своята локация, модерна база и спокойна атмосфера къмпингът остава предпочитана дестинация за лятна почивка край морето на няколко поколения българи.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Градина записвания резервации
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem