IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 40

В планините е студено, с температури до минус 10 градуса

ПСС: Времето не е много подходящо за туризъм

21.01.2026 | 10:46 ч. 1
БГНЕС

БГНЕС

Времето не е много подходящо за туризъм във високите части на планините, съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

Времето е облачно, с температури от от -4 до -10 градуса. Умерени ветрове има в най-високата част на планината, посочиха още от ПСС пред БТА.

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ в планините времето ще е облачно и около обяд в Рило-Родопската област ще завали сняг. Привечер ще завали и в Централна Стара планина. В Източните Родопи, а през нощта и в централната част на Стара планина ще има валежи от дъжд и сняг и ще има условия за образуване на поледица. Ще духа умерен, временно силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около минус 2°, на 2000 метра – около минус 5°.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

планини туризъм ПСС
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem