BGONAIR Live Новини Днес | 66

БСП-ОЛ за промените в ИК: Трябва да има отлагателен период

Нищо не саботираме, категорична е Мая Димитрова

21.01.2026 | 13:04 ч. 5
БГНЕС

БСП-ОЛ излезе с позиция относно промените е Изборния кодекс и съобщи, че към настоящия момент и два месеца преди изборите не е удачно да се започва по различен начин, колкото и добри да са оптичните устройства за сканиран,

"Ние мислим, че трябва да има отлагателен период, затова предложихме тези устройства да влязат в действие от 1 януари 2027 година. Ако не се приеме това отлагателно действие, има други предложения, на други колеги от други парламентарни групи. Ако се приеме нашето предложение, ще гласуваме по начина, който е към настоящия момент - смесено гласуване с хартия и машини. Но в зала ние ще си подкрепим нашето предложение", каза Мая Димитрова от БСП. 

Тя отрече обвиненията на депутати от други партии, че саботират изборите и именно затова предлагат отлагателен вот. 

"Нищо не саботираме, затова сме предложили това отлагателно действие на закона. Никой няма нужда от такова саботиране и можем да работим нормално", категорична е Димитрова. 

БСП-ОЛ сканиращи устройства Изборен кодекс машини избори отлагателен период Мая Димитрова саботаж
