Проф. Пламен Киров: Вот до края на март изглежда малко вероятен

Решението на Конституционния съд по делото, свързано с подадената оставка на президента Румен Радев, може да се очаква в рамките на дни.

Това коментира конституционалистът проф. Пламен Киров в студиото на "Денят ON AIR".

"В случая, тъй като няма конкретен срок, в който съдът може да се произнесе, действа принципът на, така да се каже, разумен срок. А разумният срок, иначе казано, е при първа възможност. Не е от такова голямо значение ден-два напред или назад", каза проф. Киров пред Bulgaria ON AIR.

Характерът на делото

Според него казусът не е типично конституционно дело, тъй като няма спор, а само установяване на безспорен факт - подадена и публично обявена президентска оставка.

"Конституционният съд просто, въз основа на подадената оставка, трябва да прекрати правомощията на президента на републиката и по силата на това решение веднага вицепрезидентът продължава мандата, за който двамата са избрани заедно", поясни проф. Киров.

Той подчерта, че Йотова ще води консултациите за съставяне на служебно правителство.

Избори и служебно правителство

Конституционалистът предупреди, че при избора на служебен премиер няма формална юридическа пречка за определени кандидатури, но е възможно в бъдеще да възникнат правни рискове, които да поставят под съмнение легитимността на назначенията.

По думите му предсрочни избори не могат да бъдат насрочени без служебен кабинет, а вот до края на март изглежда малко вероятен.

"Не мога да гадая, но всъщност няма да бъдат до края на март месец. Какво се очертава. Няма да бъдат и в началото на април, толкова доколкото все пак влизаме в едни празници", коментира проф. Киров.

Всяко забавяне обаче ще бъде тълкувано политически и ще поражда спекулации.

Относно изборния процес конституционалистът изрази скептицизъм към машинното гласуване и подчерта, че честността на изборите зависи най-вече от контрола в секционните комисии и присъствието на застъпници, а не от използваната технология.