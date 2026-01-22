IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
105 машини са почиствали снега тази нощ в София

Извършени са обработки със смеси срещу заледяване

22.01.2026 | 08:08 ч. 6
Снимка Столична община

Тази нощ са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване. Обработени са по трасетата, по които се движи градския транспорт в всички райони на територията на Столична община. Общо на терен са работили 105 снегопочистващи машини, съобщиха от общинвата.

В районите Възраждане, Лозенец, Витоша, Овча купел, Люлин, Кремиковци и Панчарево се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици. В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса, почистват се и пътищата от общинска пътна мрежа в Кремиковци, Банкя, Връбница, Панчарево, както и Южната дъга на околовръстен пот.

На природен парк „Витоша" е извършено опесъчаване на двата планински пътя: кв."Драгалевци – хижа Алеко" и кв."Бояна – местност Златни мостове".

Градският транспорт се движи и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути.

Водачите на пътни превозни средства да излизат с автомобили подготвени за движение при зимни условия и да шофират със съобразена скорост. Напомняме на собствениците на търговски и офис обекти, на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.

София сняг машини пточистване
