Боряна Димитрова пред Dnes.bg: Радев се ползва с всички привилегии на "новия спасител"

Посланието на Румен Радев "антимафия и антиолигархия“ е силно мобилизиращо, но реалната му стойност ще зависи от конкретните политики и възможните парламентарни мнозинства, включително за съдебна реформа. Появата на новия проект вероятно ще повиши и избирателната активност, с риск от сериозни размествания в тежестта на партиите. Това заяви в интервю за Dnes.bg социологът от "Алфа Рисърч" Боряна Димитрова.

Според нея, проектът на Румен Радев, независимо дали ще се яви като партия или коалиция, има потенциал да получи сериозна обществена подкрепа и да излъчи значима парламентарна група, макар че е рано за прогнози за управленско мнозинство. Очаква се той да преформатира политическото пространство и да изтласка част от по-малките формации от парламента. Можем да очакваме до половин милион повече граждани, отколкото на последните избори, да отидат до урните.

- Г-жо Димитрова, ще има ли потенциал бъдещият проект на Румен Радев да успее да вкара в НС 121 депутати? Явно няма време за регистрация на партия в коалиция ли ще влезе, как може да се случи проекта?

- Много е рано още за всякакви прогнози в точен брой депутати. На този етап със сигурност могат да се кажат три неща:

Първо, проектът на Румен Радев, под каквато и форма да се яви, с регистрацията на една партия, или по-вероятно, като коалиция от няколко партии, ще получи сериозна подкрепа. Той ще излъчи парламентарна група, способна да оказва съществено влияние върху политическите процеси в страната.

Второ, ще преформатира парламентарното пространство. От него ще изчезнат повечето от сегашните малки партии и най-вероятно ще е доминирано от триъгълник от партии, макар и не с равно, но със значимо електорално влияние.

И трето, самият пробив на един такъв нов проект не гарантира устойчивост във времето. Към момента той се ползва с всички привилегии на „новия спасител“, но едва управленският сблъсък с разнопосочните обществени очаквания ще покаже доколко жизнеспособен ще бъде.

- Ще успее ли Радев да направи коалиция "Антимафия", с кой предполагате, че той ще работи, мнозина прогнозират, че това ще е ПП-ДБ, други твърдят "Възраждане" и БСП, трети не изключват обаче ГЕРБ да работи с Радев? На него ще му бъдат необходими 160 гласа за промени в съдебната власт ....

- "Антимафия и антиолигархия“ е изключително привлекателно и мобилизиращо послание, зад което застават голям брой български избиратели, обезверени както от съдебната система, така и от действията на политическата класа. Само по себе си обаче то е далеч от това да очертае конкретните стъпки, които могат да доведат до реален резултат. Едва тогава, когато такива бъдат предложени от формацията на Радев, ще може да се види до чии идеи те са най-близки – на ПП-ДБ, "Възраждане", или ГЕРБ. Нито една конфигурация не може да се изключи, особено ако става въпрос не за съвместно управление, а за мнозинство от 160 гласа за промени в съдебната власт. Не трябва обаче да пренебрегваме и риска "антимафия и антиолигархия“ да остане ефектната опаковка за привличане на избиратели, под която да бъдат заменени персонажите, но не и модела и механизмите.

- Кои партии вероятно, според Вас, ще изпаднат от парламента, макар и да е твърде рано?

- Не само е прекалено рано за всякакви конкретни прогнози в числа, но и позиционирането на партиите спрямо новия политически играч тепърва предстои. След като утихнат емоциите от шоковата новина, ще се появят и нови стратегии на старите играчи, и нови проекти, и „коалиции на спасението“ между две или три партии и пр. Чисто ориентировъчно, най-застрашени трябва да се чувстват онези парламентарни партии, които имат вот под 8 на сто от действителните гласове.

- От появата на проекта на Радев, всички партии ли ще загубят гласове, или само някои от тях?

- При появата на атрактивен нов играч всички партии в една или друга степен губят гласове. Този процес, макар и в различни мащаби, вече е наблюдаван у нас - със Симеон Сакскобургготски, ГЕРБ, ИТН, ПП. В структурно отношение и този път няма да е много различно. Проектът на бившия президент представлява най-голям риск за партиите с близки до неговите идеологически и ценностни позиции. Техните избиратели в най-голяма степен припознават Радев като свой представител. По линия на противопоставянето „статукво-антистатукво“, изтичане на гласове ще има и от привърженици на опозиционни партии, които не споделят идеологическите позиции на Радев, но са склонни да го подкрепят, в името на отнемането на властовите механизми от Борисов-Пеевски. И не на последно място, на принципа на конформисткия вот, щети ще усетят и партиите на статуквото, които ще изгубят част от клиентелисткия вот, ориентиращ се към новите „силни“ и новите „покровители“.

- Предвиждате ли висока избирателна активност?

- Още през декември, след гражданските протести, Алфа Рисърч регистрира ръст с около 10 на сто на потенциалната избирателната активност. Смятам, че тази мобилизация няма да спадне и можем да очакваме до половин милион повече граждани, отколкото на последните избори, да отидат до урните. Интересният сюжет, който ще следим, е дали активността ще достигне до по-умерените около 3 500 000, или ще направи пробив над тях. Във втория случай биха възникнали предпоставки за много радикални промени в тежестта на политическите сили, а оттам – и на парламентарното представителство.