Опашки от камиони, 20 часа се чака на "Капитан Андреево"

Митническият пункт работи на пълен капацитет, но редицата е от 25 километра

22.01.2026 | 11:06 ч. 3
Снимка: БГНЕС

Продължават опашките от тежкотоварни автомобили на магистрала "Марица", които чакат да преминат през Граничния контролно-пропускателен пункт (ГКПП) "Капитан Андреево". Този сутрин колоната е около 25 километра. Водачите чакат между 15 и 20 часа, докато бъдат обработени и пропуснати. Това съобщи началникът на граничния пункт Яни Пейчев.

Митническият пункт "Капитан Андреево" работи на пълен капацитет. През последното денонощие са обработени 3000 камиона, от които 1428 на вход и 1572 - на изход, каза от Регионалния пресцентър на Агенция "Митници" в Свиленград. Работят всички трасета, целят кадрови ресурс е ангажиран на пълно натоварване, допълниха от пресцентъра.

Вчера заради проблема на съпределния турски пункт "Капъкуле" се състоя работна среща. На нея бяха обсъдени мерки за облекчаване на трафика и ускоряване на обработката на товарните коли. Бе констатирано, че проблемът се изостря и заради продължаващите два месеца протести на гръцките фермери, заради които спедитори пренасочват маршрутите си. Вчера сутринта струпването на аутобана бе 27 километра, а в късния следобед намаля до 20 километра.

Един от детайлите бе синхронизиране на почивките и ротацията на смените на двата пункта - българския и турския, тъй като в момента има часова разлика, поясни Пейчев. Той увери, че няма отстъпление от качеството на проверките за сметка на количеството.    

Капитан Андреево опашки камиони
