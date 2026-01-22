ПП-ДБ: Изборният кодекс е направен така, че да има 100% гласуване на хартия

Парламентарната група ПП-ДБ ще продължи да бойкотира кворума в пленарната зала, каза лидерът на ПП Асен Василев.

“Видяхме, че вече има внесено искане от ИТН второто четене на Изборния кодекс да бъде включено като точка в утрешното пленарно заседание”, добави Василев.

“Днес видяхме, че ГЕРБ не са особено ентусиазирани да осигурят кворум, не се появиха всички техни депутати. Дали утре точката ще влезе, зависи от това как “ще се събудят сутринта ГЕРБ, ИТН, „ДПС-Новото начало". Зависи дали ще са напазарували още депутати от БСП", коментира бившият министър на финансите.

По думите му този Изборен кодекс е направен така, че да има 100% гласуване на хартия.

“Това, което се предлага с въвеждане на сканиращите устройства, няма как да се случи преди изборите, новите машини няма как да бъдат сертифицирани, защото по текущия ИК трябва да стане 55 дни преди изборите, за да е ясно, че няма манипулации на кода, каза депутатът. Като няма нови машини, ще отидем на 100% хартия, това е планът на Новото начало, предполагам и на ГЕРБ, макар че „не го бутат чак толкава ентусиазирано“, лидерът на ПП.