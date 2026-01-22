Дигиталната среда е вредна и променя психиката на децата

Проучвания настояват, че дигиталната среда вече влияе директно на психиката на децата. Министърът на образованието Красимир Вълчев предупреди отново, че прекомерното време пред телефони и екрани води до липса на внимание, проблеми с концентрацията и влошени социални умения.

Австралия взе радикална мярка – деца под 16 години нямат право на профили в Facebook, Instagram и Threads. Meta блокира почти стотици хиляди акаунти, но призна, че забраната сама по себе си не решава проблема, тъй като децата могат да заобикалят ограниченията.

Научните изследвания потвърждават, че прекомерният екранен контакт е свързан с депресия, тревожност, нарушения на съня, трудности с внимание и социализация. Особено малките деца могат да развият по-бавен речников запас и затруднения в емоционалната регулация.

Ясно е, че дигиталният свят не може да се игнорира, но балансът, информираността и правилната превенция са ключът – отговорността е на семейството, училището, институциите и технологичните компании.

Дебат в студиото на "Директно" по темата с Антоанета Василева от Центъра за безопасен интернет и Георги Богданов от Националната мрежа за децата.