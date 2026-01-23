IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Петима украинци пострадаха в странна катастрофа край Мъглиж

Две превозни средствоа са се дърпали

23.01.2026 | 09:54 ч. Обновена: 23.01.2026 | 09:54 ч. 20
Снимка: БГНЕС

Петима украински граждани са пострадали при пътен инцидент, станал през нощта в района на село Дъбово, община Мъглиж.

Пътното произшествие е възникнало в малките часове на денонощието между два микробуса с украинска регистрация, като едното превозно следство е било поовредено, заради което единият джип е теглил другия.

По все още неясна причина и двете превозни средства се преобръщат и излизат от пътя.

Пострадалите са транспортирани и прегледани в болнично заведение. Няма опасност за живота им.

Причините за инцидента се изясняват.

