Зейн Малик със строго правило за любовния си живот

Касае дъщеря му

25.02.2026 | 22:15 ч. 0
Снимка: Getty Images

Зейн Малик има много строго правило относно представянето на своите гаджета на дъщеря си. 33-годишният певец има 5-годишна дъщеря Кай от бившата си Джиджи Хадид. 

Изпълнителят трябва да знае, че жената до него е единствената, преди да я запознае с дъщеричката си.

В подкаста "Call Her Daddy" го питат кога би представил някого на Кай.

"Мисля, че трябва да съм наистина сериозен относно тази жена и може би да планирам да се оженя за нея, преди тя да бъде представена на моята дъщеря. Чувствам, че това е голямо напрежение, наречете ме старомоден, но не бих искал някога да подлагам някого на това напрежение също", обяснява Зейн.

Той не иска дъщеря му и някаква жена да създават връзка, и после - ако той се раздели с жената, дъщеря му никога повече няма да я вижда. Това му се струва неправилно.

звезди Зейн Малик дъщеря любовен живот
