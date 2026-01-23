Хванаха 21-годишна жена с фалшиви 550 евро в Пловдив

21-годишна жена се опита да пробута фалшиви 550 евро в Пловдив, съобщиха от полицията.

Вчера следобед от офис на финансова институция на територията на ж.к. "Тракия" в града потърсили съдействие от полицията, след като клиентка внесла на каса фалшивите пари.

Извършителката била отведена в Пето РУ. Всичките 11 купюри, всяка с номинал от 50 евро, са иззети и изпратени за експертиза в Българска народна банка.

Разследването по образуваното досъдебно производство за престъпление против финансовата система продължава под наблюдение на Окръжната прокуратура в Пловдив.

От началото на година има няколко случая на опити за плащане с фалшиви еврови банкноти. Властите призовават хората, ако имат съмнение за истинността на парите, да се обърнат към компетентните власти.