IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 30

Пожар в блок на "Опълченска" в София, жена е загинала

Двама други възрастни са в критично състояние

24.01.2026 | 10:30 ч. Обновена: 24.01.2026 | 10:30 ч. 2
Снимка: Facebook група "Забелязано в София"

Снимка: Facebook група "Забелязано в София"

Пожар е избухнал през нощта в блок 28 на ул. "Опълченска" в София, съобщава потребителка във Facebook групата "Забелязано в София".

По думите ѝ хората, които са били евакуирани по време на пожара, са съобщили за една жена, която е загинала. Според същата информация двама други възрастни са в критично състояние, а две деца са пострадали, но вече са стабилизирани.

Към момента информацията е публикувана като само като сигнал в социалните мрежи и не е официално потвърдена.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пожар загинала жена
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem