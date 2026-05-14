Урсула: Русия се подиграва с усилията за постигане на мир

“Последните смъртоносни атаки на Русия срещу украинската столица показват, че Москва се подиграва с международните усилия за прекратяване на войната”, заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен.

Докато Русия открито се подиграва с дипломатическите усилия, ние продължаваме да укрепваме Украйна“, написа тя в социалните мрежи, след като Русия изстреля стотици дронове и десетки ракети. При атаката срещу Киев загинаха най-малко седем души.

"Русия няма абсолютно никакво намерение да сложи край на тази война. И, за съжаление, се подготвяме за нови атаки. Мирът обаче ще дойде. Точно върху това работим", заяви и украинският президент Володимир Зеленски.

Вчера преди да отлети за Китай американският президент Доналд Тръмп заяви, че войната в Украйна е много близо и той смята, че ще има споразумение между Русия и Украйна, предаде Ройтерс.

"Наистина мисля, че краят на войната в Украйна е много близо", каза Тръмп пред репортери на тръгване от Белия дом за посещението си в Китай.

Преговорите между Русия и Украйна досега не са довели до нищо конкретно и бяха изместени на заден план от конфликта в Близкия изток. Обявяването на примирието между САЩ и Иран обаче породи известна надежда за възобновяване на усилията за мир в Украйна, посочва Франс прес.