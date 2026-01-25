СО продължава със сметопочистването в критичните райони

Столичната община продължава с интензивните дейности по сметосъбиране и извозване на отпадъци в районите “Слатина“, “Подуяне“ и “Люлин“, като и днес на терен се работи с фокус върху вътрешноквартални улици и тези с масов градски транспорт.

В район “Слатина“на терен са четири камиона, които обслужват зоните около “Летище София“, ВТУ „Тодор Каблешков“, Министерство на външните работи, “Шипченски проход“, бул. “Ситняково“, ул. “Борис Христов“ и ул. “Гео Милев“. Продължава почистването на големите улици с масов градски транспорт в кв. “Редута“, карето между улиците “Калиманци“, “Ат. Узунов“, “Гълъбец“ и бул. “Ситняково“, както и карето, ограничено от “Цариградско шосе“, ул. “Ал. Жендов“, ул. “Хр. Чернопеев“ и “Шипченски проход“, включително зоната на БАН.

На камионите са възложени също почистването на улиците “Иван Димитрив – Куклата“, “Мирково“ и “Коста Лулчев“ в участъка между бул. „Шипченски проход“, бул. “Ситняково“ и ул. “Едисон“, както и на кв. “Христо Смирненски“ – ул. “Корал“, ул. “Роглец“, ул. “Кривина“ и останалата част на жилищния комплекс, включително района около “590 улица“. Освен това се работи в ж.к. “Яворов“, улиците “Румен Войвода“, “Поп Харитон“ и “Околчица“, както и в кв. “Христо Ботев“.

Четири камиона в “Подуяне“ продължават почистването на карето между ул. “Черковна“, бул. “Владимир Вазов“, ул. “Тодорини кукли“ и бул. “Ботевградско шосе“, карето на кв. “Хаджи Димитър“ между улиците “Васил Кънчев“, “Резбарска“, “Макгахан“ и бул. “Владимир Вазов“, както и повторното обслужване на кв. “Стефан Караджа“.

През уикенда в “Люлин“ на терен работят осем камиона, които обслужват всички микрорайони, включително кв. “Филиповци“, се казва в информацията. Ще се покриват както улиците с масов градски транспорт, така и улиците с обществено значение и вътрешнокварталната мрежа.

Преди дни координаторът на Кризисния щаб и директор на Столичния инспекторат Николай Неделков заяви по Би ти ви, че ситуацията със сметосъбирането в София е под контрол, има ясен план за действие и в последната седмица е налице реално и измеримо подобрение.