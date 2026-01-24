16 камиона продължават сметосъбирането в "Слатина", "Подуяне" и "Люлин"

Продължава сметосъбирането в „Слатина“, „Подуяне“ и „Люлин“, съобщава пресцентърът на Столичната община.

Днес в район „Слатина“ работят четири сметосъбиращи камиона. Обслужват се районите около Летище „Васил Левски“ – София, ВТУ „Тодор Каблешков“, Министерството на външните работи, бул. „Шипченски проход“, бул. „Ситняково“, ул. „Борис Христов“ и ул. „Гео Милев“, основните улици в кв. „Редута“, каретата около бул. „Ситняково“, зоната около БАН, ж.к. „Христо Смирненски“, ж.к. „Яворов“, както и кв. „Христо Ботев“.

В „Подуяне“ на терен са също четири сметосъбиращи камиона. Продължава обслужването на каретата около ул. „Черковна“, бул. „Владимир Вазов“, ул. „Тодорини кукли“ и бул. „Ботевградско шосе“, зоните в кв. „Хаджи Димитър“, кв. „Левски Г“, както и улиците и локалните платна на бул. „Ботевградско шосе“.

През почивните дни район „Люлин“ ще работят осем сметосъбиращи камиона, които ще обслужват всички микрорайони, както и кв. „Филиповци“, се посочва в информацията.

В трите района работата е в напреднал етап, като по-голямата част от натрупванията и засметяванията около контейнерите вече са почистени. Усилената работа на екипите на Столичната община, Столичното предприятие за третиране на отпадъци и дружеството „Софекострой“ продължава до пълното нормализиране на сметоизвозването, заявяват от Столичната община.

Преди дни координаторът на Кризисния щаб и директор на Столичния инспекторат Николай Неделков заяви пред bTV, че ситуацията със сметосъбирането в София е под контрол, има ясен план за действие и в последната седмица е налице реално и измеримо подобрение.

За един ден от районите „Слатина“ и „Подуяне“ са извозени 128 тона отпадъци, съобщиха вчера от Столичната община във връзка с работата по сметопочистването ден по-рано в засегнатите райони, пише БТА.