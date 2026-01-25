Разлика от почти 10 евроцента за литър: Какви са цените на горивата?

Въпреки че средните цени на основните масови автомобилни горива у нас остават без съществена промяна от Нова година насам, все повече вериги и самостоятелни играчи започват да разтварят ножицата между цените на различните си обекти, пишат от "24 часа".

Това се забелязва най-вече при обикновеното дизелово гориво, чиято средна цена за страната продължава да бъде 1,26 евро за литър - само с 1 евроцент по-евтино от ситуацията непосредствено след новогодишната нощ, когато при превалутирането се оказа 1,27 евро.

Информацията за тази цена обаче може да се окаже подвеждаща, защото в различни обекти дори на една и съща верига има разминаване от почти 10 евроцента за литър. Например в най-голямата верига у нас – "Лукойл", има отделни много натоварени обекти, обикновено на възлови места по магистралите, където това гориво в момента се таксува по 1,31 евро, а и такива, в които може да се купи за 1,22. Обикновено това са малки градски бензиностанции с по две-три най-много четири колонки, които имат малък оборот и често вечерта и през нощта работят на пълно самообслужване.

От друга страна има свръхоборотни обекти, обикновено по граничните пунктове или в близост до тях, където дори обикновеният дизел струва по 1,37 евро за литър.

При масовия бензин А95, който е и по-евтин и средната му цена е 1,24 евро за литър, ножицата не е чак толкова голяма, но и при него има разлика, достигаща до 6-7 евроцента.

Ситуацията на световните петролни пазари е такава, че котировките на петрола подскочиха леко в средата на седмицата, започнала на 19 януари, но до 23 януари, петък отново се стабилизира.

Бензин А95

27 октомври 2,37 лв.

4 ноември 2,40 лв.

10 ноември 2,41 лв.

15 ноември 2,43 лв.

23 ноември 2,43 лв.

30 ноември 2,43 лв.

7 декември 2,43 лв.

14 декември 2,43 лв.

21 декември 2,42 лв.

28 декември 2,42 лв.

8 януари 1,24 евро

18 януари 1,24 евро

23 януари 1,24 евро

Дизел

27 октомври 2,38 лв.

4 ноември 2,43 лв.

10 ноември 2,48 лв.

15 ноември 2,50 лв.

23 ноември 2,51 лв.

30 ноември 2,51 лв.

7 декември 2,50 лв.

14 декември 2,50 лв.

21 декември 2,48 лв.

28 декември 2,47 лв.

8 януари 1,26 евро

18 януари 1,26 евро

23 януари 1,26 евро