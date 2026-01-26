IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Има отлив от закупуване на имоти с инвестиционна цел

През 2026 г. основното търсене ще бъде за двустайни и тристайни жилища

26.01.2026 | 17:08 ч. 19
БГНЕС

БГНЕС

Идва ли краят на имотните сделки "на всяка цена“, след като България вече е част от еврозоната? Ще бъдат ли купувачите по-разумни, така че да бъде спрян двуцифрения ръст на цените? Все повече анализатори предвиждат и тази година да има ръст на цените на жилищата, който обаче ще се ограничи до 5-10 процента.

Още от октомври 2025 г. се наблюдава успокоение на пазара на недвижими имоти, коментира пред Радио София Петър Мастиков - главен анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции.

"Търсенето горе-долу се изравни с предлагането. Купувачите станаха по-внимателни. Силният тласък, който беше създаден от предстоящото приемане на еврото, даже и преди това високата инфлация, която беше следствие от пандемията – всички тези  фактори започнаха да отслабват. Търсенето на имоти лека полека се върна в едни нормални граници“, обясни Мастиков.

По думите му наблюдава се отлив от закупуване на имоти с инвестиционна цел. По данни на статистиката, над 30% от новите жилища стоят празни.

"Пазарът по своему не е еднороден и те ще се продават с различни темпове, така че има достатъчно купувачи за качествени и добре позиционирани жилища“, посочи Петър Мастиков.

Според него и през 2026 г. основното търсене ще бъде за двустайни и тристайни жилища. Увеличава се и търсенето на четиристайни и многостайни апартаменти през последните години, заяви главният анализатор на Националния регистър за ново строителство и реконструкции.

"Аз винаги съм смятал, че колкото повече човек отлага и забавя решението (за закупуване на имот), толкова повече не идва времето за покупка. Така че, когато сме готови с ясен план финансов – как и къде да си инвестираме парите в имот, ние не трябва да го отлагаме и да чакаме евентуално да се сринат цените", каза Петър Мастиков.

