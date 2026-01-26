Утре ще стане ясен графикът за консултациите за служебно правителство

Графикът за срещите във връзка с предстоящите консултации за избор на служебен министър-председател и служебно правителство е почти готов и ще бъде оповестен в рамките на утрешния ден. Това каза президентът Илияна Йотова, която ще участва в церемонията по връчване на годишните награди на Българското национално радио „Сирак Скитник“, по време на която ще бъдат отбелязани 91 години от създаването на обществената медия.

Президентът Йотова посочи, че за утре е поканила председателя на Народното събрание Рая Назарян. Президентът подчерта, че ще следва стриктно Конституцията, както винаги е правила президентската институция – не само защото така са подредени длъжностите, с които предстои да се срещне, но и като жест и израз на голямо уважение към Народното събрание в качеството му на основен орган в парламентарната република. По думите ѝ, впоследствие ще се проведат срещи и с останалите институции.

Йотова посочи, че очаква задълбочен и отговорен разговор. „Независимо че всеки може да споделя позициите си пред медиите, искам да чуя и аргументите, с които се отказват“, заяви тя. Според държавния глава част от институциите всъщност са подкрепили конституционните промени, поради което е важно да стане ясно защо преразглеждат позицията си по текстове, които самите те са гласували и предлагали.

Свързани статии Йотова започва утре консултациите за служебен премиер

„Надявам се на много отговорен разговор, защото целта на служебния кабинет е преди всичко провеждането на нормални и честни избори по правилата, за да може поне отчасти да върнем доверието на хората в изборния процес“, каза още президентът.

На въпрос дали страната отива на избори на 19 април, президентът Йотова заяви, че това предстои да бъде преценено, тъй като първо трябва да се види графикът за тази седмица и да се състоят консултациите, включително и с парламентарните групи. По думите ѝ, от разговорите за евентуални номинации ще зависи и характерът на последващите срещи с политическите сили.

„В никакъв случай няма да допусна целият този процес, независимо дали съм съгласна с направените конституционни промени и как ги оценява институцията, да бъде формален“, подчерта още президентът Илияна Йотова, цитирана от БТА.