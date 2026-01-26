Йотова започва утре консултациите за служебен премиер

Вече е ясно кога новият президент на България, Илияна Йотова, ще започне консултациите за служебен премиер.

От президентската институция обявиха, че първата среща ще се проведе утре, 27 януари, вторник, от 11:00 ч.

При Йотова ще пристигне председателя на 51-вото Народно събрание Рая Назарян от ГЕРБ.

Разговорът е в изпълнение на чл. 99, ал. 5 от Конституцията във връзка с процедурата за назначаване на служебен министър-председател от кръга лица, определени в основния закон.

Припомняме, че заявката на Назарян е да не приеме поста на служебен премиер.

В списъка на т.нар. домова книга са омбудсманът Велислава Делчева, заместничката ѝ Мария Филипова, председателката на парламента Рая Назарян, шефът на Сметната палата (и бивш служебен премиер) Димитър Главчев и замовете му Маргарита Николова и Силвия Къдрева и шефовете на БНБ Димитър Радев, Петър Чобанов, Радослав Миленков и Андрей Гюров.

След избора на нов служебен премиер ще бъде оповестена и датата на изборите.