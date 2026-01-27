IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Иво Христов: В България ляво и дясно в политиката са с обратен знак

Радев и формацията му трябва да дават практични решения на проблемите

27.01.2026 | 17:30 ч. 11

"Конституционната реформа наруши не просто баланса между институциите, а осигури постоянния контрол на олигархията над всички управленски процеси в България." Това заяви бившият началник на кабинета на Румен Радев Иво Христов в предаването "Опорни хора".

"Ако гражданите бяха недоволни и чрез протести сваляха някое правителство, можеха да се надяват на едно назначено служебно правителство да организира честни избори. Сега вече е ясно, че и служебното правителство се назначава от същите среди, които са били свалени с протестите. Тоест, на какво може да се надява гражданинът? На относително честни избори", каза още Христов пред Bulgaria ON AIR

Експертите не очакват изненади в екипа на Радев, няма време за нова партия

"В световен мащаб понятията ляво и дясно са крайно неясни, а в България от 30 години в някаква степен са дори с обратен знак", посочи той в коментар за политическия проект на Румен Радев. И подчерта: "Едно позициониране по тази ос може само да обърка хората". 

"Що се отнася до самия подход, считам, че Радев и формацията му трябва да дават практични решения на реалните проблеми в момента, без оглед на това дали са леви, или десни решенията, без това да е някакво предусловие, без да са идеологически обременени с някакви ценности, които са размити. Знаете колко струват демократичните ценности на патентованите български демократи - те са толкова демократи, че отказват референдум. Толкова демократи, че пледират за цензура. Това представлява българската политическа сцена в момента", категоричен бе Христов.

Целия разговор гледайте във видеото.   

