Първан Симеонов: Вятърът духа в посока Радев, не изключвам поредица от избори

Президентът Илияна Йотова завърта поредна рулетка от консултации и цел търсене на подходящ служебен премиер. Първа среща днес се проведе с председателя на парламента Рая Назарян. Десетима са длъжностните лица, посочени в Конституцията, които могат да заемат този пост. След като бъде определен, кандидатът има една седмица, за да предложи състав на правителство.

След назначаването на служебен кабинет и премиер, е ред да бъде определена и дата за предсрочните избори. Според социологът Първан Симеонов от агенция “Мяра” вървим към избори през април.

“Ако ще се говори с всички, няма толкова бързо да се състави служебният кабинет", коментира социологът в предаването "България сутрин". Според него се преценява дали наистина служебен кабинет може да се справи с купуването и продаването на гласове.

Симеонов изрази мнение, че това зависи от правилата, по които ще се провеждат изборите. Експертът добави, че от правна гледна точка Андрей Гюров е подходяща опция за служебен премиер. Той подчерта, че е отговорна задачата на президента Йотова, на служебния кабинет и на вътрешния министър. По думите му досегашната власт ще се опитва "да има лостове на влияние", но и да изглежда, че Йотова и Радев отговарят.

"Ще спечели този, който има последната дума", каза Симеонов пред Bulgaria ON AIR.

Очакванията към Радев са големи

"Страхът от Радев показва ясно очакването за Радев. Доколкото познавам стила на Радев и Йотова, едва ли се стиковат помежду си. Радев е по-самостоятелен играч. Те много държат на институционалната рамка", смята социологът.

Симеонов добави, че все пак Йотова и Радев са в един лагер и в момента "вятърът духа в тяхна посока". На въпрос как Радев ще размести политическите пластове, социологът отговори, че всичко е в сферите на хипотезите, но няколко неща са важни - гони ли се мнозинство за промени в съдебната система и какво става, ако и този проект не успее.

Очаква ни поредица от избори

"Ако Радев направи добре своя проект, ще може и в бъдеще да се вкорени. Не изключвам да има и още парламентарни избори", прогнозира социологът.

Той отбеляза и ниското гласоподаване в България. "Може да преминем към криза на демокрацията. Заявката на Радев е, че той няма да прекроява демокрацията. България няма нужда от промяна на правилата, има нужда от спазване на правилата", подчерта Симеонов.

По думите му битката за отечеството е нещо, с което мнозина твърдят, че са се захващали, но имаме нужда от битка за справедливостта.

