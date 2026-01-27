IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Служителите на ДАНС ще топят мазнини с ходене пеша в работен ден

Целта е служебна дисциплина, безопасност, укрепване на колективния дух

27.01.2026 | 14:08 ч. 23
БГНЕС

Държавна агенция „Национална сигурност“ въвежда задължителни организирани пешеходни преходи за своите служители, които ще се провеждат всеки месец и ще заемат цял работен ден. Това се посочва в проект на Инструкция за поддържане на физическата подготовка на държавните служители в агенцията, публикуван за обществено обсъждане в правителствения Портал за обществени консултации. 

Документът е подписан от и.ф. председател на ДАНС Деньо Денев.

С проекта на нова Инструкция за реда за поддържане на физическата подготовка се цели премахване на индивидуалната форма на физическа подготовка на държавните служители в ДАНС, пише „Сега“.

"Провеждането на физическата подготовка на служителите на Агенцията единствено в организирана форма чрез пешеходни походи, създава условия за по-добро планиране и контрол, повишаване на служебната дисциплина и безопасност, оптимално използване на работното време, както и допринася за укрепване на колективния дух, взаимодействието и екипността между служителите", се посочва в мотивите към новата инструкция, която заменя издадената през 2020 г. досегашна заповед.

Пешеходните походи ще се организират от структурните звена и ще се изготвя списък с участващите служители на ДАНС, докато неучастващите ще са на работните си места.

