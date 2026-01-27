От заведения в София: Силна музика и викове всеки ден до ранни зори

В платформата на Helpbook.info получихме сигнал за системно нарушаване на обществения ред от заведение в кв. "Редута". Същото не било регистрирано като дискотека или бар, но въпреки това редовно допуска и създава условия за силен шум през нощта.

"От въпросното заведение всяка вечер се чуват изключително силна музика и викове, които нарушават спокойствието на живущите в сградата, както и на съседни такива. Шумът най-често започва след 22:00 часа вечерта и продължава до 5–6 часа сутринта, като по някога и до 7:30 сутринта, включително в делнични дни.

Нарушенията са ежедневни и продължителни, като правят невъзможна нормалната почивка и сън на живущите наоколо. Считам, че това е в пряко нарушение на разпоредбите за опазване на обществения ред и нощната тишина, както и на режима на работа на подобен тип заведения. Моля да бъде извършена проверка на място, да се установи видът на дейността на заведението, спазването на работното му време и нивата на шум, както и да бъдат предприети необходимите мерки за преустановяване на нарушенията. Очаквам вашето съдействие и своевременна реакция.“ (целият сигнал - тук)

Подобни неудобства търпят живущите и в район „Триадица“, където от заведение силната музика не стихва до малките часове на нощта: „Не виждам как ние можем да спим като живущи отсреща. Ходих да говоря с тях като нормални хора, нищо не помага.“ (целият сигнал - тук)

С малко по-различен, но не и маловажен проблем се обърна друг наш потребител: „Съседът над нашия имот от година източва хидрофорната си септична яма на улицата, без срам и свян. След сигнала ми миналия път, проверяващите явно бяха "убедени", че ще се размине само с устни забележки, но той продължи като я скри зад огромна растителност, за да не се вижда, но струята отпадни води продължава да тече по улицата - обикновено нощем!“ (целият сигнал - тук)

С останалите сигнали можете да се запознаете в платформата на Helpbook.info, където да подадете оплакване към отговорните институции, които да предприемат действия по решаване на проблема и да бъдете уведомени писмено за предприетите мерки.