Ше бъде направена пълна проверка заради самоубийството на ученик в Нова махала

Министерството на образованието и науката ще направи пълна проверка на случая със самоубийството на 18-годишния ученик в баташкото село Нова махала. Това съобщи министърът на образованието в оставка Красимир Вълчев.

"Цялостна проверка ще бъде направена, с всички хора ще бъде говорено, дори анонимни анкети ще бъдат направени, така че, ако има страх някой, да не се притеснява. Ще бъдем безкомпромисни! Ако има вина на длъжностни лица от системата. В такива случаи най-вероятно не е един виновният човек, за да се стигне до това", заяви той.

От днес с учениците от селото работи и психолог, а разследването по случая продължава. Тялото на момчето бе открито на 22 януари, съобщиха от полицията.

Съученици на момчето изказали подозрения, че е имало проблеми с учителката им по английски език. Родителите и учениците от средното училище настояват преподавателката да бъде отстранена от работа, защото според тях продължава да създава напрежение и конфликти сред децата. Междувременно експерти проверяват компетентността ѝ.

Майката на момчето я обвинява за упражняване на психически тормоз. В училището пък се очаква да бъде назначен и временно изпълняващ директор, тъй като сегашният Йордан Чалъков е в болнични и иска да се оттегли от поста.