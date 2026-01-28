"Движение на просветителите" с три нови проекта през 2026 г.

По три нови проекта ще работят представителите на "Движение на просветителите" през 2026 година - "Вдъхновени от България", "Приятели на словото" и "Венец от памет и вяра".

"Ние сме общност от българи, които радеят всичко българско да бъде припознато, утвърдено в съзнанието, културата, ежедневието на децата - дори и тези в неравностойно положение и с големи групи общности, дори и като мен, които не са толкова свързани с целите на сдружението, но показват българска памет, развитие на духовността в България и съзнанието на българската младеж", заяви художникът и представител на "Движение на просветителите" Борил Ташев в студиото на "България сутрин".

Той вижда в изкуството и борбата за съзнание на младите шанс за подобряване на живота.

"Ние сме стигнали почти дъното, но културата остава, инициативите на такива общности са с цел да доразвием съзнанието за българска духовност. Пътят към младите в различни групи общности не е толкова труден. В София младите са инициирани от родители или други амбиции за собствено усъвършенстване. В провинцията духът и амбицията са по-различни - по-податливи са към влияние и участие в такива мероприятия", сподели наблюденията си Борил Ташев пред Bulgaria ON AIR.

Два от проектите работят в сферата на изобразителното изкуство.

"Приятели на словото" обединява 16 автора,

които чрез проекта "Мегакултура" на община Велико Търново ще участват на на 20 март в литературен салон. Това са съвременни български автори.

Ташев сподели и идеята на екипа на Българска асоциация "Труд, Здраве, Безопасност" за обучение за първа долекарска помощ, което е добре да започне още от детската градина.