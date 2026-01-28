УЗФ организира 6-та национална ученическа конференция на тема "Дигиталната трансформация и професиите на бъдещето"

Университетът по застраховане и финанси (УЗФ), съвместно с Националната асоциация на преподавателите по икономика, организират 6-та национална ученическа конференция на тема „Дигиталната трансформация и професиите на бъдещето”, която ще се проведе в хибриден формат на 19 март 2026 г. в УЗФ, зала 501 и платформата Google Meet.

Основна цел на конференцията е да предостави трибуна на учениците от 11 и 12 клас от всички училища в страната, да изложат своята позиция и идеи за това как дигиталната трансформация променя учебния процес, бизнес средата и личните компетенции, какви умения ще бъдат от ключово значение през следващите години, какви са ролята и отговорността на училището, университетите, бизнеса и държавата в тази трансформация.

Темата е широко обхватна и всеки ученик може да разработи и дискутира най-значимите и сериозни предизвикателства според него. В конференцията могат да се включат ученици от 11 и 12 клас от всички средни училища в България, независимо от профила им. Те ще трябва да разработят доклад в обем 6-8 страници и да подготвят презентация на доклада си, която ще изнесат по време на конференцията.

УЗФ ще предостави три големи стипендии за обучение в бакалавърска степен в университета на най-добре представилите се ученици в конференцията.

Първата награда е 100% стипендия за обучение за първата година, втората награда е 50% отстъпка от таксата за първата година, а третата награда е 30% отстъпка от таксата за обучение за първата година.

Участието в конференцията ще носи предимство за ранен прием в бизнес университета без препоръка от учител, а участниците ще получат отстъпка от 10% от таксата за обучение за първата година.

Селекцията на най-добре представилите се ученици ще бъде извършена от специална комисия, съставена от преподаватели във висшето училище.

Основните критерии за оценяване са:

– Оригиналност и атрактивност при представянето.

– Яснота и логичност на изложението.

– Умение за аргументиране на собствени идеи и виждания.

– Стилово и техническо оформление.

– Стил на презентирането.

Краeн срок за регистрация за участие в конференцията - 15 март 2026 г. чрез попълване на формата на следния линк: https://forms.gle/t6WNotNw5WQuxVu79.

В същия срок се изпращат и пълните доклади на е-mail: marketing@uzf.bg.

Докладите ще бъдат представени под формата на презентации по време на конференцията на 19 март 2026 г.

Участието в конференцията е без такса. Изискванията за оформление на докладите можете да видите на сайта на УЗФ.

Най-добрите доклади от конференцията ще бъдат рецензирани и включени в електронното ученическо списание “Икономисти на бъдещето”, издавано от университетското издателство на УЗФ “Св. Григорий Богослов”.

Участниците в конференцията ще получат сертификати за участие, подписани от ректора на УЗФ. На база подадените заявки за участие с доклади и пълните доклади ще бъде изготвена програмата на конференцията.

За контакти и допълнителна информация може да се обадите на тел. 02/40 15 802, тел. 0882 513 714, или чрез еmail: marketing@uzf.bg.