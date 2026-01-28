Полицията в Русе издирва мъж за посегателство върху железопътната инфраструктура

Областната дирекция на МВР в Русе издирва мъж във връзка с разследване на извършено посегателство върху железопътната инфраструктура в града. Това съобщи регионалният говорител на МВР в Русе Даниела Малчева.

Тя поясни, че в рамките на образуваното досъдебно производство, под ръководството на Районната прокуратура, по случая има предоставени записи от видеонаблюдение в района на местопроизшествието в района на жп спирка „Товарна гара“ в града. На кадрите е заснет мъж с неустановена към момента самоличност.

С оглед пълното, всеобхватно и обективно изясняване на всички факти и обстоятелства по случая, разследващите търсят съдействие от гражданите за неговото разпознаване и установяване. С разрешение на наблюдаващия делото прокурор, разпространяваме кадри от записите, на които е заснет въпросният мъж, отбеляза още Малчева.

Тя добави, че гражданите, които разполагат с информация за този мъж или неговото местонахождение, могат да се обадят на телефон: 082/ 882 443 във Второ районно управление или в най-близкото районно управление. Анонимността им ще е гарантирана.

Разследващите органи подчертават, че всяка интервенция по железопътните съоръжения е деяние с висока степен на обществена опасност. Подобни действия не само нанасят сериозни щети, но и застрашават директно сигурността, живота и здравето на гражданите, ползващи тези съоръжения като пътници или на служителите в железопътния транспорт.