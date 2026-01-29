IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Рекорди: Пиян до козирката варненец катастрофира на пътя Варна-Бургас

Дрегерът е отчел 3,99 промила алкохол

29.01.2026 | 09:43 ч. 8
Снимка: БГНЕС

Шофьор с близо 4 промила алкохол в кръвта е катастрофирал на пътя Варна – Бургас, съобщиха от пресцентъра на полицията във Варна. 44-годишният  варненец е загубил контрол на колата си и се е блъснал в разделителната мантинела на пътя. Пристигналите на мястото на произшествието полицаи са му направили тест, който е показал 3,99 промила алкохол. 

Това е едно от най-високите засечени нива по пътищата на региона през последните месеци. Експерти обясняват, че 4 промила се равняват на близо литър, литър и половина твърд алкохол.

По случая е образувано бързо производство.

По данни на "Пътна полиция" във Варна през миналата година в региона 626 шофьори са седнали зад волана след употреба на спиртни напитки, 263 от тях са били с над 1,2 промила алкохол в кръвта. Тежките катастрофи в областта са били 729.

пиян варненец самокатастрофира
