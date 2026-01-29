Терзиев забрани строителството в района на Боянското блато

Кметът на Столичната община Васил Терзиев е издал заповед за незабавно спиране на строителството в района на Боянското блато. Това съобщи той на брифинг преди заседанието на Столичния общински съвет (СОС) във връзка със сигнали за нерегламентирани строителни дейности.

По-рано днес от групата на „Спаси София“ и адвокат Александър Колев от групата за "Защита на Боянското блато" призоваха кмета на Столичната община Васил Терзиев да издаде незабавна заповед за спиране на незаконно и опасно строителство, което се случва в квартал "Бояна" и да защити Боянското блато.

Терзиев посочи, че заповедта е издадена още вчера, като е разпоредена и допълнителна проверка на място от общинските служби. По думите му при проверката е установено, че за част от извършваните изкопи няма представени строителни книжа. На извършителите е даден срок до днес на обед да представят необходимата документация.

„Ако това не се случи, строителството ще бъде обявено за незаконно“, заяви кметът. Той подчерта, че Столичната община ще продължи да предприема всички необходими действия за спиране на дейности, които застрашават Боянското блато. По думите му опазването на територията е поет ангажимент на общинското ръководство.

По казуса, свързан с Боянското блато, на 28 януари кметът на София е издал заповед за незабавно спиране на строителството в имот с идентификатор 68134.1935.2440. С нея се разпорежда опразване на строителната площадка в тридневен срок, както и прекъсване на електрозахранването и водоснабдяването на обекта след изтичането на този срок.

На инвеститора е предоставен 20-дневен срок за представяне на задължителни документи, сред които становища от компетентната Регионална инспекция по околната среда и водите, хидроложко изследване и хидравлични изчисления.

На същата дата общинският строителен контрол е извършил проверка на място на строителни дейности, свързани с изграждане на дренаж. В хода на проверката не е било представено необходимо разрешение за строеж за установеното трасе и технически характеристики. На изпълнителите е даден 24-часов срок за представяне на изисканите документи, като при неизпълнение ще бъдат приложени предвидените в закона административни и санкционни мерки за незаконно строителство.

От Столичната община съобщиха, че контролните действия по случая продължават в рамките на законовите ѝ правомощия.