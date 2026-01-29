Ути Бъчваров за цените в магазините: Изпреварваме чужбина

Любимият готвач на България Ути Бъчваров провери вдигнали ли са се цените на храните след въвеждане на еврото или не. Изследването се прави на три етапа - в един и същи магазин се сравняват цените на едни и същи продукти през ноември, декември и януари.

Истината е, че наистина има промяна в цените на седем продукта, които се следят – при някои малко, при други повече. Картофите държат стабилна цена, бананите са поскъпнали с 5 евроцента в сравнение с ноември, а най-голямото поскъпване е при сиренето. Ако през ноември е струвало 4,34 евро, то сега е 4,90 евро. Има и още нещо – цените на храните у нас наистина са едни от най-скъпите в Европа.

Килограм свински врат без кост е основна бойна единица за почивните дни и празниците. Това е един от продуктите, които остават сравнително достъпни, коментира Бъчваров.

Ходил съм по чужбина и съм сравнявал продуктите и ние сме пред тях като цени и това въобще не е от сега, коментира той пред Нова нюз.

Разбира се, трябва да отчетем, че през януари винаги всичко е по-скъпо. Така че нормално е с 5 цента да поскъпнат бананите, посочи той.

И съветва: Купувайте евтина туршийка, но пийте умерено.

В последните няколко години вече като отидеш на магазина да си купиш само комат хляб и бучка сирене, пак струва мангизи. 10 лева за 400 гр сирене, а по-малко не можеш да купиш, коментира той.

И допълва, че заради по-високата цена на яйцата, ако той реши да си направи едно омлетче с малко сиренце и филийка хляб, нещата пак отиват на 10 лева.