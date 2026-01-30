Сбогом лев, от 1 февруари спираме разплащането с него

От 1 януари 2026 г. България официално се присъедини към еврозоната, но 1 февруари се оказва също толкова важна дата.

До 31 януари 2026 г. левът и еврото се използват паралелно като законни средства за плащане с банкноти и монети, а от началото на февруари ще кажем "Сбогом, лев" и еврото става единственото законно платежно средство в България.

Левът вече няма да може да се използва за плащания в търговски обекти.

Какво трябва да знаем?

Няма да можем да пазаруваме с левове, но цените в магазини и услуги ще се показват и в двете валути до 8 август 2026 г. За безпроблемното протичане на процесите, КЗП препоръча на търговците набавянето на достатъчно количество монети в евро. Тези от тях, които не спазват правилата за двойно обозначаване, правилно превалутиране, прозрачно ценообразуване или други изисквания на закона, подлежат на санкции от страна на КЗП и останалите контролни органи. Комисията ще продължи със засилените проверки и за необосновано покачване на цените. При установяване на такова, търговците имат пет работни дни да докажат икономическата обосновка за това.

Къде може да се обменят левове в евро след 1 февруари?

Ако все още разполагате с левове, които не пазите за спомен и искате да ги обмените, имате няколко възможности:

Българска народна банка

БНБ ще обменя левове в евро без ограничение по сума, без такси и без краен срок. Това е най-сигурният и безплатен вариант за всички. Услугата е достъпна в София, Пловдив, Варна, Бургас и Плевен.

Търговски банки

Търговските банки ще обменят левове за евро без такса до 30 юни 2026 г. След този срок те могат да въведат такси, според собствените си условия, но и след това услугата може да е налична. При по-големи суми обикновено се изисква предварителна заявка, затова ако изберете този вариант е хубаво да се запознаете с условията на конкретната банка.

Български пощи

Български пощи също обменят левове в евро – първите 6 месеца без такса и след това с възможни такси.

Не бързайте да обменяте всички левове веднага – официалният курс е фиксиран и най-добрият вариант е да го направите до юни 2026 г., срокът без такси.

За какво да внимавате?

Следете двойното изписване на цени – това помага да ги сравнявате и да не плащате повече.

Внимавайте за неизгодни курсове в обменни бюра, които ви вземат повече отколкото официалния курс. Следете и за скрити такси в бюрата или в банките след изтичане на периода, в който това е безплатно.