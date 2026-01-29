IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Квестори попречиха на депутати от АПС и "Възраждане" да стигнат до бой

Поводът беше изказване на Цончо Ганев

29.01.2026 | 14:07 ч. Обновена: 29.01.2026 | 14:07 ч. 17
Квестори попречиха на депутати от АПС и "Възраждане" да стигнат до бой

Напрежението в Народното събрание отново се покачи, а главните действащи лица пак бяха "Възраждане". Този път съперниците обаче не бяха Манол Пейков или Явор Божанков, а депутатите от АПС.

Народните представители се наежиха един срещу друг, но размяната на удари беше предотвратена. Имаше само словесна престрелка, а квесторите в 51-ото НС бяха принудени да обявят нова почивка. 

До сблъсъка се стигна докато от трибуната Цончо Ганев емоционално обвиняваше ДПС и АПС за вота в чужбина, а бившият лидер на "Да, България" Христо Иванов - за обещания към българските турци, включително и за въвеждането на турския в училище.

Наложи се председателката на НС Рая Назарян да даде 20 минути почивка за успокояване на страстите.

Докато зам.-председателят на "Възраждане" говореше от трибуната, камерите в залата показаха как съпартиецът му Даниел Петров  подвиква нещо на намиращият се наблизо Ахмед Вранчев от АПС. Съпартийци на Вранчев бързо го придърпаха, а квесторите се намесиха рано, разделяйки двете групи. В същото време Георги Георгиев от "Възраждане" продължи да подвиква, но Назарян даде почивка. 

